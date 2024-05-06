Игрок ЦСКА Глебов — об упущенной победе: уже нет объяснений, каждый раз такое происходит

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал упущенную победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Напомним, встреча завершилась вничью — 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время.

«Есть ли объяснение очередной упущенной победе? Да мне кажется, уже нет объяснений, каждый раз такое происходит. Не знаю, что происходит, честно. 2:2 — счёт на табло.

Нам не хватило гола, защитники «Рубина» хорошо играли. Раз мы создавали, должны были забить, все делали правильно, но не получилось», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке.