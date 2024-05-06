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Игрок ЦСКА Глебов — об упущенной победе: уже нет объяснений, каждый раз такое происходит

Игрок ЦСКА Глебов — об упущенной победе: уже нет объяснений, каждый раз такое происходит
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Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал упущенную победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Напомним, встреча завершилась вничью — 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'     2:2 Даку – 90+2'    

«Есть ли объяснение очередной упущенной победе? Да мне кажется, уже нет объяснений, каждый раз такое происходит. Не знаю, что происходит, честно. 2:2 — счёт на табло.

Нам не хватило гола, защитники «Рубина» хорошо играли. Раз мы создавали, должны были забить, все делали правильно, но не получилось», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке.

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