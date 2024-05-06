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Игрок «Факела» Альшин: удача в матче с «Зенитом» была на нашей стороне, но мы это заслужил

Игрок «Факела» Альшин: удача в матче с «Зенитом» была на нашей стороне, но мы это заслужил
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Полузащитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал ничейный исход матча с петербургским «Зенитом» (1:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, такая концовка придаёт нам уверенности. С «Сочи» положили очко в копилочку, теперь с «Зенитом». Курочка по зёрнышку – и двигаемся дальше. Для нас схема с пятью защитниками не новая, до этого мы играли по ней. Все знают, как играть в такой футбол. Почему «Факел» много забивает в концовках? Дело в характере. Мы не опускаем руки, понимаем, что есть шансик, и играем по максимуму. Сегодня удача была на нашей стороне, но мы это заслужили», – приводит слова Альшина Metaratings.

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1. После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.

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