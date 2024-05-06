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Экс-гендир «Спартака» Шавло оценил нынешний сезон красно-белых

Экс-гендир «Спартака» Шавло оценил нынешний сезон красно-белых
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мыслями о нынешнем сезоне красно-белых, а также заявил, что победа в Кубке России является приоритетом для команды.

«Тройка лидеров уже определилась. «Спартаку» надо готовиться к Кубку России через матчи чемпионата. Самое главное — это Кубок.

Как бы оценил сезон «Спартака» в РПЛ? Конечно, плохой сезон. Для «Спартака» все места кроме призовых и чемпионства — это не то. Если красно-белые выиграют кубок, уже будет нормально. Всё-таки это титул», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

После 27 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 43 очка. Красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.

В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России «Спартак» дошёл до финала Пути регионов, где встретится с калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт 14 мая в Калининграде.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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