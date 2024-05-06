Аллегри щиплет травку, а «Ливерпуль» ощипал «Тоттенхэм». ХиТ#183

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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и таймкоды:

00:00 — Привет, нападающий второй лиги!

01:16 — «Ливерпуль» славно порезвился с «Тоттенхэмом». А какое вообще наследие оставляет Клопп?

27:37 — Ситуативный баланс «Челси», прощание с Тьяго Силвой и шансики на Лигу Европы

44:18 — «Ювентус» подменили, а Дибалу заменили

59:22 — Разбираем главную сенсацию чемпионата Италии. Речь про «Болонью», само собой

01:18:47 — Кирилла бомбит из-за решений Хави, а Гриша нагуглил бесполезную информацию

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Кирилл объясняет психологические проблемы «Барселоны» (и считает, что клубу нужно выгулять собаку).

Гриша рассказывает про уникальность «Ипсвича», который вышел в АПЛ.

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