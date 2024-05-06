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«Затмение какое-то». Форвард ЦСКА Мусаев — о пропущенных голах в концовках

«Затмение какое-то». Форвард ЦСКА Мусаев — о пропущенных голах в концовках
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал упущенную победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Напомним, встреча завершилась вничью — 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'     2:2 Даку – 90+2'    

«Причина ничьей в том, что соперник сравнял счёт. Не знаю, чём причина постоянных пропущенных голов на последних минутах.

Затмение какое-то. Надо работать и анализировать. Видимо, не получается правильно. Будем проводить работу над ошибками и не допускать их в дальнейшем», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке.

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