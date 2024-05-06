«Затмение какое-то». Форвард ЦСКА Мусаев — о пропущенных голах в концовках

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал упущенную победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Напомним, встреча завершилась вничью — 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время.

«Причина ничьей в том, что соперник сравнял счёт. Не знаю, чём причина постоянных пропущенных голов на последних минутах.

Затмение какое-то. Надо работать и анализировать. Видимо, не получается правильно. Будем проводить работу над ошибками и не допускать их в дальнейшем», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке.