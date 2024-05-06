Нападающий ЦСКА Мусаев: мы не делим игры на важные или нет

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил о том, что армейцы не делят матчи на важные или нет.

«Мы не делим игры на важные или нет. Все матчи важны, даже товарищеские» — передает слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:2. После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 38 очков и располагается на девятой строчке.