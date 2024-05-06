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Нападающий ЦСКА Мусаев: шутка Безрукова — прикольчик, но у нас нет чувства юмора

Нападающий ЦСКА Мусаев: шутка Безрукова — прикольчик, но у нас нет чувства юмора
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал историю с шуткой игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

«Думаю, шутку Безрукова просто не оценили. Мне понравилась его шутка — остроумно. Мне кажется, те, кто состоят в командах поняли его шутки. Это такой прикольчик, не всерьёз.

Видимо, у нас не понимают шутки, нет чувства юмора», — передает слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Отметим, футболист казанского клуба Руслан Безруков после игры 21-го тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут перевода денег от «Краснодара».

Ранее нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил о том, что армейцы не делят матчи на важные или нет.

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