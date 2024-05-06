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Игрок ЦСКА Мусаев ответил, у кого в команде лучшее чувство юмора

Игрок ЦСКА Мусаев ответил, у кого в команде лучшее чувство юмора
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» назвал игрока армейцев с лучшим чувством юмора. Напомним, встреча завершилась вничью — 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время, отличился албанский форвард Мирлинд Даку.

«Наверное, лучшее чувство юмора у Мойзеса. Он шутит и на русском, и на португальском. Прозвища тоже даёт, но это не для камер.

— Дзюба называл Нобоа «пингвином».
— Тут чуть пожёстче (смеётся)», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке.

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