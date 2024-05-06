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«Наполи» упустил победу в концовке матча с «Удинезе»

«Наполи» упустил победу в концовке матча с «Удинезе»
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Сегодня, 6 мая, состоялся матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в городе Удине, Италия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Италия - Серия А . 35-й тур
06 мая 2024, понедельник. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Осимхен – 51'     1:1 Саксесс – 90+2'    

Первый гол в матче был забит на 51-й минуте. Отличился нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Хозяева поля сравняли счёт на 90+2-й минуте. Гол забил форвард Исаак Саксесс. Отметим, что на 82-й минуте после вмешательства VAR был отменён второй гол Осимхена.

После этой игры в активе «Наполи» стало 51 очко. Команда поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице. «Удинезе» с 30 очками находится на 18-м месте.

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