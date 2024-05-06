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Игрок «Рубина» Безруков: как можно было отменить мой гол, если у меня фамилия Безруков?

Игрок казанского «Рубина» Руслан Безруков после игры 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:2) пошутил о своём отмененном забитом мяче.

«Пацаны, последняя шутка на сегодня. Как можно было отменить мой гол, если у меня фамилия Безруков?», — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, футболист казанского клуба Руслан Безруков после игры 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Игра закончилась со счётом 2:2.