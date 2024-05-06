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«Манчестер Юнайтед» неожиданно проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:4

«Манчестер Юнайтед» неожиданно проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:4
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Сегодня, 6 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева поля добились разгромной победы со счётом 4:0.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Олисе – 12'     2:0 Матета – 40'     3:0 Митчелл – 58'     4:0 Олисе – 66'    

На 12-й минуте французский полузащитник Майкл Олисе вывел «Кристал Пэлас» вперёд. На 40-й минуте форвард Жан-Филипп Матета удвоил преимущество хозяев. На 58-й минуте защитник Тайрик Митчелл забил третий мяч в ворота «Юнайтед». А на 66-й минуте Олисе оформил дубль, сделав счёт 4:0.

После этой победы в активе «Кристал Пэлас» стало 43 очка. Команда из Лондона находится на 14-м месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 54 очками идёт восьмым.

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