«Манчестер Юнайтед» неожиданно проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:4

Сегодня, 6 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева поля добились разгромной победы со счётом 4:0.

На 12-й минуте французский полузащитник Майкл Олисе вывел «Кристал Пэлас» вперёд. На 40-й минуте форвард Жан-Филипп Матета удвоил преимущество хозяев. На 58-й минуте защитник Тайрик Митчелл забил третий мяч в ворота «Юнайтед». А на 66-й минуте Олисе оформил дубль, сделав счёт 4:0.

После этой победы в активе «Кристал Пэлас» стало 43 очка. Команда из Лондона находится на 14-м месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 54 очками идёт восьмым.