Игрок ЦСКА Файзуллаев высказался о пропущенных голах в концовках матчей
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после ничьей в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» высказался о пропущенных голах армейцев в концовках матчей. Напомним, встреча завершилась вничью — 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время.
МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42' 1:1 Файзуллаев – 45+2' 2:1 Чалов – 74' 2:2 Даку – 90+2'
«Конечно, пропущенные голы в концовках тоже психологически влияют. В каждой игре выходим на поле, чтобы побеждать и боремся до конца», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После 27 сыгранных туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата.
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