Игрок ЦСКА Файзуллаев высказался о пропущенных голах в концовках матчей

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после ничьей в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» высказался о пропущенных голах армейцев в концовках матчей. Напомним, встреча завершилась вничью — 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время.

«Конечно, пропущенные голы в концовках тоже психологически влияют. В каждой игре выходим на поле, чтобы побеждать и боремся до конца», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 27 сыгранных туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата.