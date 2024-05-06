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Файзуллаев: выход сборной Узбекистана на Олимпиаду — исторический для страны момент

Файзуллаев: выход сборной Узбекистана на Олимпиаду — исторический для страны момент
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Полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев высказался о выходе своей национальной команды на Олимпиаду.

«Это исторический момент для страны и очень важное достижение, потому что первый раз вышли на Олимпиаду. Я очень благодарен, что являются частью этой команды. Мы вместе вышли и дали большую радость узбекским болельщикам», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сборная Узбекистана U23 впервые в истории вышла на Олимпийские игры. Команда уступила в финале отборочного цикла сборной Японии, но все равно прошла дальше. Аббосбек Файзуллаев не принял участие в финальном матче, но помог сборной добиться этого исторического достижения на ранних этапах.

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