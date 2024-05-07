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Файзуллаев: восьмое место — не то, где должен находиться ЦСКА, мы должны быть в тройке

Файзуллаев: восьмое место — не то, где должен находиться ЦСКА, мы должны быть в тройке
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о турнирном положении армейцев.

«Восьмое место — то не то место, где ЦСКА должен быть. ЦСКА должен быть в тройке», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:2. После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 38 очков и располагается на девятой строчке.

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