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Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал обидную ничью в матче с «Рубином»

Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал обидную ничью в матче с «Рубином»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на ничью в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).

«Хороший первый тайм в нашем исполнении, мы создавали и комбинировали, не раз были близки к забитому мячу. Но совершили глупейший привоз, даже не было предпосылок к чему-то острому. Тем не менее быстро отыгрались.

Второй тайм продолжили в том же ключе. Соперник стал действовать еще более компактно. Но мы вскрыли защиту, забили, были возможности и увеличить счет. Но в очередной раз что-то залетело — проиграли борьбу, не подстраховали, пропустили гол», — приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 38 очков и располагается на девятой строчке. В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии команды сыграли вничью (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'     2:2 Даку – 90+2'    
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