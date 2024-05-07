Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал обидную ничью в матче с «Рубином»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на ничью в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).

«Хороший первый тайм в нашем исполнении, мы создавали и комбинировали, не раз были близки к забитому мячу. Но совершили глупейший привоз, даже не было предпосылок к чему-то острому. Тем не менее быстро отыгрались.

Второй тайм продолжили в том же ключе. Соперник стал действовать еще более компактно. Но мы вскрыли защиту, забили, были возможности и увеличить счет. Но в очередной раз что-то залетело — проиграли борьбу, не подстраховали, пропустили гол», — приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 38 очков и располагается на девятой строчке. В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии команды сыграли вничью (0:0).