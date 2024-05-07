Аббос Файзуллаев ответил, поддерживает ли связь с игроками из Узбекистана в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, поддерживает ли связь с игроками из Узбекистана, выступающими в Российской Премьер-Лиге.

«Мы поддерживаем связь, когда находимся в Узбекистане. Иногда видимся вне поля, когда время есть. Но времени обычно мало», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:2.

После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 38 очков и располагается на девятой строчке.