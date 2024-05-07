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Игрок «Спартака» Литвинов: Абаскаль — психолог, умеет подобрать правильные слова

Игрок «Спартака» Литвинов: Абаскаль — психолог, умеет подобрать правильные слова
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об общении с бывшим главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Какой совет от Абаскаля я запомнил больше всего? Честно, по мысли все говорят примерно одно и то же, просто разными словами. Могут быть какие-то свои цитаты — у всех разный менталитет, но чего-то уникального, думаю, не было. Просто Абаскаль — психолог, умеет подобрать правильные слова и общаться наедине с игроками. Мы часто общались, я всегда спокойно к этому относился — у нас были дружественные отношения», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года по 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых они 36 раз одержали победу, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение.

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