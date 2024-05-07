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Аршавин: «Краснодар» просто испугался чемпионской гонки

Аршавин: «Краснодар» просто испугался чемпионской гонки
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Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Краснодар» оказался не готов к чемпионской гонке в РПЛ

«Мне кажется, что проблема «Краснодара» в том, что ни игроки, ни тренер, ни руководство оказались не готовы к тому, что им принесут чуть ли не самый большой шанс на чемпионство. Мне кажется, что они просто испугались, оказались не готовы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 27 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 51 очко. «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», в активе которого также 50 очков после 27 матчей.

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