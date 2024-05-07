Каряка: от Тюкавина многое зависит в «Динамо», ему следует остаться ещё на год

Бывший футболист сборной России, португальской «Бенфики» и московского «Динамо» Андрей Каряка поделился мыслями о возможном уходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в европейский клуб.

«От Тюкавина многое зависит в «Динамо», он забивает важные голы, берёт игру на себя в ответственные моменты. Константину ещё есть, что показать в родном клубе. Ему, наверное, стоит остаться ещё на год.

Если «Динамо» хочет претендовать в будущем на высокие места, они не могут отдавать своих лидеров. На место Тюкавина должен тогда кто-то прийти», — приводит слова Каряки Metaratings.

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 16 голов и девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.