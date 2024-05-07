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Беллингем ответил на вопрос о своих целях в мадридском «Реале»

Беллингем ответил на вопрос о своих целях в мадридском «Реале»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о своих целях испанском клубе.

«Мои цели? Я думаю только о коллективных целях. Обо всем остальном говорят только люди. Я всегда думаю о товарищах по команде, с которыми я работаю каждый день, которые рядом в плохие времена и с которыми ты наслаждаешься хорошими временами», — приводит слова Беллингема Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

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