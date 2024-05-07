Карпин – о поражении от «Локомотива»: «Ростов» ни в чём не уступил, кроме счёта

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (0:1) в матче 27‑го тура РПЛ.

«Ростов» сегодня ни в чём не уступил, кроме счета. Понравилось всё, кроме того, что мяч в сетку не попал. Есть ли претензии к команде, или она выполнила всё, за исключением гола? Ну, всё‑всё не выполнили или не выполнили так хорошо, как могли, но глобально претензий нет», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Железнодорожники одержали минимальную победу со счётом 1:0.