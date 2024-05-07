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Каррагер – о Каземиро: у него осталось всего три игры на высшем уровне

Каррагер – о Каземиро: у него осталось всего три игры на высшем уровне
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Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Каземиро после поражения команды в матче 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Олисе – 12'     2:0 Матета – 40'     3:0 Митчелл – 58'     4:0 Олисе – 66'    

«Сегодня Каземиро, как опытный игрок, должен знать, что у него осталось всего три игры на высшем уровне – следующие две игры лиги и финал кубка – а затем он отправится в МЛС или в Саудовскую Аравию. Я абсолютно серьёзен – его агент, команда людей вокруг него должны сказать ему, что это должно прекратиться. Я всегда помню поговорку: «Оставь футбол раньше, чем футбол покинет тебя». Футбол оставил его на этом высшем уровне. Ему нужно положить конец этому и двигаться дальше. Такого игрока не следует подвергать такому испытанию. Это был «Кристал Пэлас». Он не играл с «Манчестер Сити» или «Реалом». Человек такого уровня не должен пережить то, через что он проходит, и должен положить этому конец», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Отметим, в этом матче Каземиро обвели восемь раз, что является худшим показателем в этом сезоне в АПЛ.

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