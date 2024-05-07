Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Гвардиолы отреагировал на информацию об интересе со стороны «Баварии»

Представитель Гвардиолы отреагировал на информацию об интересе со стороны «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Представитель главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы прокомментировал информацию о желании мюнхенской «Баварии» вернуть испанского специалиста.

«Пеп хранит «Баварию» в своем сердце, но он не планирует покидать «Манчестер Сити» летом. Он очень счастлив, а его контракт рассчитан до июня 2025 года, поэтому возвращение в «Баварию» не рассматривается», – цитирует представителя Гвардиолы Sky Sport Germany.

Напомним, испанский специалист возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. За это время Гвардиола выиграл с мюнхенским клубом семь трофеев.

Отметим, что немецкий специалист Томас Тухель, который сейчас возглавляет «Баварию», должен покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появились слухи, что при определённых обстоятельствах Тухель может остаться в «Баварии».

Материалы по теме
«Бавария» ещё не была в таком удручающем положении. Суперклубу отказали уже четыре тренера
«Бавария» ещё не была в таком удручающем положении. Суперклубу отказали уже четыре тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android