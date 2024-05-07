Представитель Гвардиолы отреагировал на информацию об интересе со стороны «Баварии»

Представитель главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы прокомментировал информацию о желании мюнхенской «Баварии» вернуть испанского специалиста.

«Пеп хранит «Баварию» в своем сердце, но он не планирует покидать «Манчестер Сити» летом. Он очень счастлив, а его контракт рассчитан до июня 2025 года, поэтому возвращение в «Баварию» не рассматривается», – цитирует представителя Гвардиолы Sky Sport Germany.

Напомним, испанский специалист возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. За это время Гвардиола выиграл с мюнхенским клубом семь трофеев.

Отметим, что немецкий специалист Томас Тухель, который сейчас возглавляет «Баварию», должен покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появились слухи, что при определённых обстоятельствах Тухель может остаться в «Баварии».