Ван Дейк рассказал о своём будущем в «Ливерпуле» после ухода Клоппа

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своём будущем в клубе после ухода главного тренера Юргена Клоппа.

«Впереди переходной период, и я буду его частью. Думаю, что клуб сосредоточен на вопросе, кто станет новым тренером, и сейчас это главное. Как я уже говорил, я очень счастлив здесь, я люблю этот клуб, и вы можете это видеть.

Он уже стал большой частью моей жизни, это всё, что я могу сказать. Произойдёт много изменений, и я бы не сказал, что «страшно» – подходящее для этого слово. Скорее то, что будет происходить, весьма интересно и захватывающе», – приводит слова ван Дейка BBC.

Напомним, Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В составе мерсисайдского клуба нидерландский защитник выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и победителем клубного чемпионата мира по футболу. Его действующее трудовое соглашение с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года.