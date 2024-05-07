Дзюба скучал в запасных, Медведев боролся с Лантратовым. Яркие фото победы «Локо»

6 мая в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» с минимальным счётом. Встреча завершилась со счётом 1:0. «Локомотив» вышел вперёд уже на пятой минуте встречи. Автором единственного гола стал полузащитник железнодорожников Антон Миранчук.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.