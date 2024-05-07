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«Уже перебор таких окончаний матча». Тренер ЦСКА Федотов — после встречи с «Рубином»

«Уже перебор таких окончаний матча». Тренер ЦСКА Федотов — после встречи с «Рубином»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после ничьей в матче 27-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2) ответил на вопрос, почему команда много пропускает на последних минутах.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'     2:2 Даку – 90+2'    

«ЦСКА много пропускает в концовке матчей? Мы выходим, чтобы побеждать, чтобы показывать хороший результативный футбол. Но получается, как получается. Мы анализируем раз за разом. Но уже перебор таких окончаний матча. Ищем, пытаемся найти ответ на этот вопрос, но сегодняшняя встреча показала, что мы его ещё не нашли», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА в матче с «Рубином упустил победу, пропустив на 90+2 минуте. На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Рубин» находится на девятом месте, записав в свой актив 38 очков.

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