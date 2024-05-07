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«Сказал, что этого недостаточно». Слуцкий – о своём подарке от «Шанхай Шэньхуа»

«Сказал, что этого недостаточно». Слуцкий – о своём подарке от «Шанхай Шэньхуа»
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что подарила ему команда на день рождения.

«Я очень благодарен болельщикам за тёплые слова в мой адрес. Когда я вчера ужинал, вся команда подарила мне очень красивый торт. Я также откровенно всем сказал, что не думаю, что одного торта достаточно. Надеюсь, для меня будет ещё одна победа. Сегодня я здесь, чтобы выразить свою благодарность всем болельщикам и друзьям и надеяться, что мы сможем становиться все лучше и лучше», — приводит слова Слуцкого New.qq.

4 мая, Слуцкому исполнилось 53 года. Слуцкий работает в китайском клубе с декабря 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до конца этого года.

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