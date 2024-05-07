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Главный тренер «Кристал Пэлас» объяснил крупную победу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Кристал Пэлас» объяснил крупную победу в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу своей команды в матче 36-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (4:0).

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Олисе – 12'     2:0 Матета – 40'     3:0 Митчелл – 58'     4:0 Олисе – 66'    

«Поздравляю команду с победой. Мы играли не очень хорошо в первом тайме. Мы часто открывали середину поля, и соперник мог воспользоваться этим пространством. Однако мы были очень эффективны и забил очень хорошие голы.

В перерыве мы сделали два-три изменения, и футболисты прислушались. Второй тайм провели намного лучше, больше контролировали ситуацию, создали много моментов и забили красивые голы. Отличная победа», — приводит слова Гласнера Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. «Кристал Пэлас» находится на 14-м месте, записав в свой актив 43 очка.

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