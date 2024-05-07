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Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче «ПСЖ» с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче «ПСЖ» с «Боруссией» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Боруссией». Напомним, первый матч завершился победой немецкого клуба со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренер — это лидер, и он тот, кто должен вселять уверенность в своих игроков. Я работаю каждый день, чтобы попытаться добиться этого. Идея состоит в том, чтобы сыграть так же, как и в первом матче, и мы вообще не собираемся менять свой менталитет. Цель — выйти в финал, и для этого мы должны быть лучше, чем такая великая команда, как «Боруссия». Всегда есть возможности для совершенствования, и мы над этим работали. Два гола можно забить за три секунды, но мы также можем пропустить два гола за это время», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 7 мая.

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