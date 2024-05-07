Капитан «Зенита»: газон в Воронеже — орудие местной команды, все это прекрасно знают

Капитан и защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о потере очков команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Факелом» (1:1). Напомним, воронежцы сравняли счёт на 90+12-й минуте игры.

«Поле в Воронеже? Мы совершенно точно не можем воспринимать это как извинение, как оправдание потери очков. Газон в Воронеже — орудие местной команды, все это прекрасно знают, все должны быть к этому готовы. Мы уже приезжали сюда, выигрывали здесь, играли здесь вничью. Сегодня этот результат повторился, но мы потеряли два очка из-за того, что не были достаточно сконцентрированы и сфокусированы на том, чтобы нанести точный завершающий удар. Только поэтому мы не смогли увезти из Воронежа победу. Если бы концентрация была максимальной, если бы мы использовали свои моменты, мы бы отпраздновали набранные три очка», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

После 27 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 51 очко. Следом располагаются «Краснодар» и «Динамо», которые набрали по 50 очко.

Отметим, «Зенит» не выигрывает в РПЛ на протяжении трёх матчей кряду – два поражения и ничья. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 11 мая.

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