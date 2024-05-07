Беллингем назвал лучших футболистов, с которыми он играл

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, кого может выделить из своих партнеров по командам за всю карьеру.

«Лучшие игроки, с которыми я играл? Тони Кроос и Лука Модрич», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra в соцсетях.

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Беллингем перешёл в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Джуд Беллингем провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: