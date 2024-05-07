Защитник «Боруссии» Хуммельс: Мбаппе невозможно противостоять в одиночку

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов. Напомним, первый матч завершился победой немецкого клуба со счётом 1:0.

«Против Мбаппе можно защищаться только всей командой. С его неподражаемой скоростью ему невозможно противостоять в одиночку», — приводит слова Хуммельса официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало – 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

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