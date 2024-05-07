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Каземиро установил уникальный антирекорд сезона в АПЛ в матче с «Кристал Пэлас»

Вчера, 6 мая, «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл в гостях «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Селхерст Парк» завершилась со счётом 0:4.

По ходу матча игроки «Пэлас» обвели полузащитника «Манчестера» Каземиро восемь раз, что является худшим показателем АПЛ в текущем сезоне-2023/2024.

В нынешнем сезоне 32-летний бразилец сыграл 29 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Каземиро перешёл в «МЮ» из мадридского «Реала» в августе 2022 года. Сумма трансфера составила € 70,65 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 30 млн.

После 35 туров «Манчестер» занимает восьмое место в АПЛ с 54 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (83 очка).

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