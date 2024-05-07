Слот — о «Ливерпуле»: в ближайшие недели и дни последуют новости

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот намекнул, что в ближайшее время будет объявлено о его назначении в «Ливерпуль».

«Я видел начало игры «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом». Успел зацепить только первый гол, отличный мяч! Хорошая победа для «Ливерпуля». Если последует официальное подтверждение о моём переходе туда, я поеду в Англию и посмотрю много игр с участием мерсисайдцев! Иногда в жизни появляются возможности, и ты должен прислушиваться к тому, что велит тебе сделать сердце. Я сделал свой выбор. В ближайшие дни и недели последуют новости», — приводит слова Слота The Athletic.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что нидерландский специалист уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Подчёркивалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13-15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.