«Манчестер Юнайтед» повторил худший результат по пропущенным голам 1997 года
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Вчера, 6 мая, «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл в гостях «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Селхерст Парк» завершилась со счётом 0:4.
Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Олисе – 12' 2:0 Матета – 40' 3:0 Митчелл – 58' 4:0 Олисе – 66'
Таким образом, команда под руководство главного тренера Эрика тен Хага МЮ пропустил 81 во всех турнирах впервые с сезона-1976/1977 (55 в АПЛ, 8 в Кубке Англии, 3 в Кубке английской лиги и 15 в Лиге чемпионов).
Для абсолютного антирекорда «МЮ» осталось пропустить один мяч. Следующий матч команда проведёт с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится 12 мая на стадионе «Олд Траффорд» в 18:30 по мск.
После 35 туров «Манчестер» занимает восьмое место в АПЛ с 54 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (83 очка).
У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181
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