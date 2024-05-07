Кафанов рассказал, вызовут ли голкипера «Сочи» Рудакова в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, получит ли приглашение на ближайший сбор в национальную команду голкипер «Сочи» Максим Рудаков.

«Чтобы вратарь получил вызов, он должен играть не один матч, а серию матчей. Если смотреть в целом, то многие вратари становятся лучшими игроками матчей. Шелия был лучшим в двух играх «Ахмата» на выезде, Беленов тащил всё что можно в игре «Факела» в Сочи и тоже был признан лучшим, а Латышонок сыграл здорово в кубковом матче «Ростова» и «Балтики». Повторюсь, сейчас очень много сильных вратарей», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что 7 июня Сборная России сыграет с национальной командой Беларуси. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой сборной России со счётом 4:2. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0.