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Аванесян: весной «Балтика» пожинает плоды ежедневной упорной работы

Аванесян: весной «Балтика» пожинает плоды ежедневной упорной работы
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Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян поделился мнением о причинах успешной игры команды в весенней части сезона.

«Зимой нас усилили хорошие футболисты и очевидно, что они помогают команде. Мы работали так, как работали до этого и теперь получаем за это вознаграждение. Да, бывают черные полосы, но мы прошли через этот неудачный период. Благодаря этому мы стали сильнее. Сейчас пожинаем плоды своей ежедневной упорной работы», – приводит слова Аванесяна Metaratings.

Напомним, накануне, 6 мая, состоялся матч матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:45 по московскому времени. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

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