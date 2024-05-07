Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанлуиджи Доннарумма и «ПСЖ» обсудят новый контракт по окончанию сезона-2023/2024

Джанлуиджи Доннарумма и «ПСЖ» обсудят новый контракт по окончанию сезона-2023/2024
Комментарии

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма может заключить новый контракт с «ПСЖ», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в конце сезона-2023/2024 игрок и клуб собираются обсудить условия дальнейшего сотрудничества. Утверждается, что итальянец желает стать капитаном «ПСЖ».

Доннарумма перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего вратаря в € 40 млн.

В нынешнем сезоне провёл 40 матчей, 16 из которых сыграл «но ноль», в остальных пропустил 36 мячей.
Вместе с клубом Доннарумма выиграл три чемпионата и два Суперкубка Франции.

Материалы по теме
Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче «ПСЖ» с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Дембеле устроили овации в раздевалке «ПСЖ»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android