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Ван Дейк — о Слоте: я капитан и помогу любому, кто придёт в «Ливерпуль»

Ван Дейк — о Слоте: я капитан и помогу любому, кто придёт в «Ливерпуль»
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о главном тренере «Фейеноорда» Арне Слоте. Напомним, ранее сообщалось, что нидерландский специалист возглавит мерсисайдский клуб после ухода Юргена Клоппа.

«Пока не было официального объявления, но ходят слухи, что Слот станет следующим главным тренером «Ливерпуля». Посмотрим. Впереди у нас две важнейшие игры, а после завершения сезона мы сосредоточимся на будущем. Понятно, что грядут большие перемены. На мой взгляд, это должно быть интересно. Я капитан «Ливерпуля» и я помогу любому, кто придёт сюда. Что касается всего остального, то я целиком и полностью доверяю клубу в принятии правильного решения», — приводит слова Вирджила ван Дейка This is Anfield.

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