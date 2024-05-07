Эдин Терзич прокомментировал предстоящий ответный полуфинал с «ПСЖ»

Главный тренер «Боруссия» (Дортмунд) Эдин Терзич высказался об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Первая встреча завершилась победой «шмелей» со счётом 1:0.

«Мы показали, что против «ПСЖ» можно играть совершенно по-разному. Прежде всего, с интенсивностью. Часть успеха (в первом матче 1/2 финала. – Прим. «Чемпионата») заключалась в том, чтобы принести эту интенсивность на поле. Если понадобится, мы пробежим ещё 20 километров. Подход к последнему шагу на пути в Лондон таков, что мы должны проявить уважение, стойкость, мужество и радость, если хотим добиться чего-то великого.

У них есть миссия, у нас — огромная мечта. Мы также должны улучшить свою игру. Причина? Есть много вещей, которые мы должны сделать лучше, иначе они сделают это лучше», — приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».

Встреча между командами состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс», начало в 22:00 мск.

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