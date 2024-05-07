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Эрик тен Хаг: подходящий ли я тренер для «Манчестер Юнайтед»? Безусловно

Эрик тен Хаг: подходящий ли я тренер для «Манчестер Юнайтед»? Безусловно
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, считает ли он себя подходящим человеком для работы в манкунианском клубе.

«Безусловно. Когда у нас доступны необходимые игроки, наш состав весьма хорош. Но нам не хватает почти всех защитников, и из-за этого у нас проблемы», — приводит слова тен Хана Sky Sports.

Напомним, накануне, 6 мая, «красные дьяволы» потерпели разгромное поражение от «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. «Кристал Пэлас» находится на 14-м месте, записав в свой актив 43 очка. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Арсеналом». Матч состоится 12 мая.

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