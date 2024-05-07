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Газинский: «Урал» уступал во многих матчах, где не должен был проигрывать. Это проблема

Газинский: «Урал» уступал во многих матчах, где не должен был проигрывать. Это проблема
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Полузащитник «Урала» Юрий Газинский высказался по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1).

«Это психология, когда пропускаешь, команда соперника начинает, как правило, опускаться, а мы начинаем прилагать усилия. Поэтому нужно стараться не пропускать. В целом во многих матчах, где мы не должны были проигрывать, мы уступали сопернику. Но это наша проблема, мы должны исправлять её», — заявил Газинский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Балтикой» и «Уралом» состоялся накануне, 6 мая. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:45 по московскому времени. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1. Уже в самом начале встречи «Балтика» вышла вперёд благодаря голу Виталия Лисаковича. Футболист забил самый быстрый гол в этом сезоне РПЛ, отличившись на 16-й секунде. Через 19 минут «Урал» сравнял счёт. Своё имя в протокол матча вписал Алексей Каштанов, реализовавший пенальти. В компенсированное ко второму тайму время Алексей Ионов принёс уральцам победу.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 1'     1:1 Каштанов – 19'     2:1 Ионов – 90+5'    
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