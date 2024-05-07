Разгромное поражение «МЮ», «Бостон» оказался сильнее «Флориды». Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:4 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии, «Флорида Пантерз» не смогла одержать победу над «Бостон Брюинз» (1:5) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ, защитник «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк рассказал о своём будущем после ухода главного тренер Юргена Клоппа из клуба. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Юнайтед» неожиданно проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:4.
- 24 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в первом матче серии с «Бостоном».
- Ван Дейк рассказал о своём будущем в «Ливерпуле» после ухода Клоппа.
- Мэттью Ткачук установил новый рекорд «Флориды» в розыгрышах Кубка Стэнли.
- Кайрен Уилсон стал победителем чемпионата мира — 2024 по снукеру.
- «Манчестер Юнайтед» проиграл 13-й матч в чемпионате и приблизился к антирекорду 1990 года.
- 43 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану» в первом матче серии.
- Представитель Гвардиолы отреагировал на информацию об интересе со стороны «Баварии».
- 54 очка Таунса и Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Денвер» во втором матче серии.
- «Манчестер Юнайтед» повторил худший результат по пропущенным голам 1977 года.
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