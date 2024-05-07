Разгромное поражение «МЮ», «Бостон» оказался сильнее «Флориды». Главное к утру

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:4 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии, «Флорида Пантерз» не смогла одержать победу над «Бостон Брюинз» (1:5) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ, защитник «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк рассказал о своём будущем после ухода главного тренер Юргена Клоппа из клуба. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».