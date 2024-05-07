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Рашид Рахимов: если Безрукова накажут за шутку, будем носить ему передачки

Рашид Рахимов: если Безрукова накажут за шутку, будем носить ему передачки
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Главный тренер «Рубин» Рашид Рахимов прокомментировал инцидент, связанный с игроком казанского клуба полузащитником Русланом Безруковым.

После победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесённом 21-м туре чемпионата России Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывания вызвали общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

— Безруков как-то изменился после всей шумихи вокруг его шутки?
— Да, ты видел причёску его? Взрослее он стал на несколько дней. Если серьёзно, то он очень переживал. Я ему сказал: «Слушай, ты не сделал ничего такого, что тебя могло бы прибить. Есть вещи, которые нельзя забыть, но это слова, за которыми нет ничего».

— Если его накажут, что будете делать?
— Будем передачки носить, — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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