Рашид Рахимов: если Безрукова накажут за шутку, будем носить ему передачки

Главный тренер «Рубин» Рашид Рахимов прокомментировал инцидент, связанный с игроком казанского клуба полузащитником Русланом Безруковым.

После победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесённом 21-м туре чемпионата России Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывания вызвали общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.

— Безруков как-то изменился после всей шумихи вокруг его шутки?

— Да, ты видел причёску его? Взрослее он стал на несколько дней. Если серьёзно, то он очень переживал. Я ему сказал: «Слушай, ты не сделал ничего такого, что тебя могло бы прибить. Есть вещи, которые нельзя забыть, но это слова, за которыми нет ничего».



— Если его накажут, что будете делать?

— Будем передачки носить, — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.