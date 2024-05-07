Писарев: Тюкавин — единственный кандидат на переход в «Арсенал»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Как считает Писарев, форвард может перейти в лондонский «Арсенал».

«Тюкавин — единственный кандидат на переход в «Арсенал», он не зазвездится, зная его характер. Он великолепно скоординировался во время гола, как быстро он принял решение. Это было не на авось», — заявил Писарев в эфире «Матч ТВ».

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 16 голов и девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.