Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» должен использовать в будущем опыт этого сезона

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что мерсисайдцы могут использовать опыт нынешнего сезона в будущем.

«Послушайте, если бы кто-то сказал в начале сезона, что мы окажемся к маю там, где сейчас находимся, мы бы приняли это. Мы победители, мы были близки к победе, но в решающие моменты были недостаточно хороши. Такова жизнь. Мы должны держаться вместе, и мы это сделаем. Некоторые наши игроки уже имеют опыт сражений за титул, иногда мы проигрывали, и это причиняет боль. Но, как я уже говорил, такой опыт тоже полезен — с его помощью можно стать лучше в будущем», — приводит слова Вирджила ван Дейка This is Anfield.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.