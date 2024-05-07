Египтянин из «Ростова» Эль-Аскалани: мы можем закончить чемпионат в топ-4

Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани полагает, что жёлто-синие могут завершить сезон-2023/2024 в первой четвёрке Российской Премьер-Лиги.

«Посмотрим, сможет ли мы закончить сезон в топ-4 или топ-5. Думаю, что у нас есть всё для этого: хорошая команда и тренерский штаб, персонал. Мы можем играть так, чтобы занять верхние места таблицы, но случаются неудачи. Думаю, мы можем закончить чемпионат в топ-4», — сказал Эль-Аскалани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства команда Валерия Карпина сыграет с «Рубином» на выезде.