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Египтянин из «Ростова» Эль-Аскалани: мы можем закончить чемпионат в топ-4

Египтянин из «Ростова» Эль-Аскалани: мы можем закончить чемпионат в топ-4
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Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани полагает, что жёлто-синие могут завершить сезон-2023/2024 в первой четвёрке Российской Премьер-Лиги.

«Посмотрим, сможет ли мы закончить сезон в топ-4 или топ-5. Думаю, что у нас есть всё для этого: хорошая команда и тренерский штаб, персонал. Мы можем играть так, чтобы занять верхние места таблицы, но случаются неудачи. Думаю, мы можем закончить чемпионат в топ-4», — сказал Эль-Аскалани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства команда Валерия Карпина сыграет с «Рубином» на выезде.

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