Рашид Рахимов назвал главный козырь «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал игру своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время.

«Главный козырь «Рубина» — умение терпеть и ждать свой момент? Я бы сказал, «Рубин» умеет исправлять ошибки. Первый тайм у нас не получался, было много брака, вторая-третья передача чужому. У нас было недостаточно движения при наших позиционных атаках. В перерыве я попросил взять под контроль передачи между линиями, ориентироваться на своих игроков в опорной зоне, сохранять плотность блока. Не нужно брать тех соперников, кто за спиной, – они в офсайде, берите следующую линию. С длинными передачами то же самое. Во втором тайме мы это исправили. Стали быстрее контролировать мяч», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

После 27 туров чемпионата России казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке. Московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место.