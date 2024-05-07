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Рашид Рахимов назвал главный козырь «Рубина»

Рашид Рахимов назвал главный козырь «Рубина»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал игру своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'     2:2 Даку – 90+3'    

«Главный козырь «Рубина» — умение терпеть и ждать свой момент? Я бы сказал, «Рубин» умеет исправлять ошибки. Первый тайм у нас не получался, было много брака, вторая-третья передача чужому. У нас было недостаточно движения при наших позиционных атаках. В перерыве я попросил взять под контроль передачи между линиями, ориентироваться на своих игроков в опорной зоне, сохранять плотность блока. Не нужно брать тех соперников, кто за спиной, – они в офсайде, берите следующую линию. С длинными передачами то же самое. Во втором тайме мы это исправили. Стали быстрее контролировать мяч», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

После 27 туров чемпионата России казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке. Московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место.

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