Игрок «Рубина» Иванов: могли обыграть ЦСКА, забей Даку, но ничья более закономерна

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время.
«Первый тайм остался за ЦСКА, во втором игра более-менее выравнялась. Мы использовали свои моменты, они — нет. Наверное, если бы ЦСКА не забил в первом тайме, матч складывался бы по-другому.
Мы могли выиграть, забей в одном из моментов Даку. Но был момент и у Облякова. Наверное, ничья всё-таки более закономерна», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После 27 туров чемпионата России казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке. Московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место.
- 7 мая 2024
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