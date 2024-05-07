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Игрок «Рубина» Иванов: могли обыграть ЦСКА, забей Даку, но ничья более закономерна

Игрок «Рубина» Иванов: могли обыграть ЦСКА, забей Даку, но ничья более закономерна
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Казанцы сравняли счёт в компенсированное арбитром время.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'     2:2 Даку – 90+3'    

«Первый тайм остался за ЦСКА, во втором игра более-менее выравнялась. Мы использовали свои моменты, они — нет. Наверное, если бы ЦСКА не забил в первом тайме, матч складывался бы по-другому.

Мы могли выиграть, забей в одном из моментов Даку. Но был момент и у Облякова. Наверное, ничья всё-таки более закономерна», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 27 туров чемпионата России казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке. Московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место.

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