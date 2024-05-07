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Хавбек «Ростова» Байрамян ответил на критику в адрес команды после вылета из Кубка России

Хавбек «Ростова» Байрамян ответил на критику в адрес команды после вылета из Кубка России
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Футболист «Ростова» Хорен Байрамян ответил на критику в адрес команды после вылета из Кубка России. Напомним, «Ростов» уступил «Балтике» со счётом 0:1 в матче 1/2 финала Пути регионов.

«Критика — это нормально. Когда команда проигрывает, её критикуют. Когда команда выигрывает — хвалят. Никак не могу прокомментировать критику после вылета из Кубка России.

Вы же знаете наш график, из какого города мы. Переезды имеют накопительный эффект. Если не будет никакой ротации, я думаю, что полкоманды будет на травмах. Не выдержат очень многие. Ротация — это естественно, когда через два дня на третий игра. Просто так случилось с «Балтикой». Пропустили в начале игры, как и с «Локомотивом», а потом создали уйму моментов — просто не повезло», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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